ЦСКА обыграл «Акрон» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Акрон» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:1.

На 36-й минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Кирилл Глебов. Сауль Гуарирапа на 59-й минуте удвоил преимущество московской команды. Владимир Хубулов через пять минут отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на шестом месте, набрав 38 очков. «Акрон» занимает девятую строчку, имея в активе 25 баллов. Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 40 баллов.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Акрон» 31 марта сыграет с «Ростовом». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее игрок ЦСКА лишился части зуба в матче РПЛ.