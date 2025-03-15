Милохин выиграл второй боксерский бой подряд

Российский блогер Даня Милохин одержал победу во втором боксерском поединке в карьере.

22-летний уроженец Оренбурга нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана. Бой прошел в рамках турнира FEA Championship в Кишиневе. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

В феврале 2024 года Милохин нокаутировал индийца Хана в своем первом бою. Таким образом, у россиянина две победы нокаутом в двух проведенных боях.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

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