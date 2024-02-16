Милохин нокаутировал индийца в первом боксерском бою в жизни

Российский блогер Даня Милохин одержал победу в первом боксерском поединке в карьере.

22-летний уроженец Оренбурга нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана. Бой прошел в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.



«Простите, я хотел продлить бой и добить его в третьем раунде, не ожидал, что все закончится так быстро. Я просто боялся, что он мне может нанести какой-то урон. Я счастлив!» — заявил Милохин после боя.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

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