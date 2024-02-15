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Боец Шлеменко назвал бич современной России

Боец Шлеменко: наливайки — реальный бич нашей России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Популярный российский боец ММА Александр Шлеменко положительно воспринял принятие федерального закона, запрещающего торговать алкоголем в многоквартирных домах. Его слова передает «Чемпионат».

«На самом деле это самый долгожданный и самый выстраданный законопроект, который наконец-то дошел до своего логического конца. Эти «наливайки» — это реальный бич нашей страны, и я рад, что наш президент поддержал этот закон.

Поздравляю всех, кто борется за народную трезвость — а таких людей очень много — с этой небольшой, но победой», — сказал Шлеменко.

Также спортсмен добавил, что более 10 лет назад в родном Омске принимал участие в пикете в поддержку этого законопроекта.

В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Владел титулом в среднем весе и трижды его защитил.

Ранее Исмаилов затребовал 50 млн за реванш со Шлеменко.

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