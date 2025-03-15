Больше не тик-токер: Даня Милохин продолжает карьеру бойца. LIVE

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Популярный поп-исполнитель, тик-ток блогер Даня Милохин проведет бой по правилам бокса против Василе Жосана из Молдавии. Бой состоится на турнире FEA Championship, что проходит в Кишиневе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:30
Бой начнется не ранее чем в 21:00 по московскому времени.
20:20
Добрый вечер, любители спорта! Сегодня популярный поп-исполнитель, тик-ток блогер Даня Милохин проведет бой против Василе Жосана на турнире FEA Championship в Кишиневе!