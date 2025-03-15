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Спорт

Больше не тик-токер: Даня Милохин продолжает карьеру бойца. LIVE

ММА. FEA Championship. Милохин — Жосан. ОНЛАЙН
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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Популярный поп-исполнитель, тик-ток блогер Даня Милохин проведет бой по правилам бокса против Василе Жосана из Молдавии. Бой состоится на турнире FEA Championship, что проходит в Кишиневе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Бой начнется не ранее чем в 21:00 по московскому времени.

20:20

Добрый вечер, любители спорта! Сегодня популярный поп-исполнитель, тик-ток блогер Даня Милохин проведет бой против Василе Жосана на турнире FEA Championship в Кишиневе!

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