«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Динамо» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1. На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого противостояния ситуация в турнирной таблице обостряется: у «Локомотива» становится 40 очков и четвертое место, у «Динамо» — 39 баллов и пятая строчка. На третьей позиции идет «Спартак» с 40 очками, который в этом туре играет с петербургским «Зенитом», который лидирует в таблице вместе с «Краснодаром» — у этих двух коллективов 43 балла.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов» — эта встреча состоится 28 марта. Начало запланировано на 18:30 по московскому времени. «Динамо» дома примет «Оренбург» 29 марта — начало в 14:00 (мск).

Ранее махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ.