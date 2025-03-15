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Спорт

Столичное дерби в Черкизове: «Локомотив» против «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Локомотив» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» принимает на своем поле «Динамо» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию/
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
15 марта 19:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» принимает на своем поле «Динамо» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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