Спорт
Столичное дерби в Черкизове: «Локомотив» против «Динамо». LIVE
Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» принимает на своем поле «Динамо» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию/
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
15 марта 19:30
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
19:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» принимает на своем поле «Динамо» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.