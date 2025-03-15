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«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Крылья Советов» в РПЛ
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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 4:0. На 30-й минуте счет открыл Гамид Агаларов, на 36-й отличился Мохамед Аззи. На 49-й минуте защитник «Крыльев» Илья Гапонов получил красную карточку. На 75-й минуте пенальти реализовал Агаларов, а на 89-й отличился едва вышедший на замену 19-летний Шамиль Гаджиев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого поединка «Динамо» поднимается на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 балл за 21 игру. «Крылья Советов» идут 12-ми с 19 очками после 21 встречи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее четырех игроков из РПЛ вызвали в европейскую сборную.

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