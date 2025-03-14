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Вратарь ЦСКА установил уникальное достижение

Вратарь ЦСКА Тороп установил рекорд Кубка России по длительности «сухой» серии
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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп стал автором рекордной серии без пропущенных мячей в матчах Кубка России.

21-летний вратарь не пропускал мячей в турнире 656 минут. Его серия прервалась в матче 1/2 Пути РПЛ против «Динамо». Предыдущее достижение принадлежало экс-голкиперу «Кубани» Александру Беленову — 643 минуты.

21-летний вратарь не пропускал в турнире на протяжении 656 минут. Предыдущий рекорд принадлежал экс-голкиперу «Кубани» Сергею Беленову и составлял 643 минуты.

12 марта «армейцы» обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. Он успел провести за основную команду 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1 млн.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1.

Ранее сообщалось, что греческий бизнесмен может купить «Ростов».

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