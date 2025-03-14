Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Греческий бизнесмен может купить «Ростов»

Карпов: Саввиди планирует купить «Ростов» по просьбе губернатора области
close
РИА Новости

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к греческому бизнесмену Ивану Саввиди с просьбой купить футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что Саввиди приобретет 49% акций, которыми владеет нынешний глава клуба Арташес Арутюнянц. Еще 25,99% он получит от области. После совершения сделки, «Ростов» должен стать частным клубом, где блокирующий пакет (25% + 1 акция) останется за государством. Ожидается, что это произойдет к лету.

В свою очередь, Саввиди, который является мажоритарным акционером греческого ПАОКа, хочет «создать мостик» между клубами, чтобы молодые игроки из России получали игровую практику в Греции и наоборот.

В период с 2002 по 2005 год Саввиди уже был президентом «Ростова».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Ростова-на-Дону занимает седьмую строчку с 30 баллами после 20 проведенных встреч.

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами