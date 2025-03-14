Греческий бизнесмен может купить «Ростов»

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к греческому бизнесмену Ивану Саввиди с просьбой купить футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что Саввиди приобретет 49% акций, которыми владеет нынешний глава клуба Арташес Арутюнянц. Еще 25,99% он получит от области. После совершения сделки, «Ростов» должен стать частным клубом, где блокирующий пакет (25% + 1 акция) останется за государством. Ожидается, что это произойдет к лету.

В свою очередь, Саввиди, который является мажоритарным акционером греческого ПАОКа, хочет «создать мостик» между клубами, чтобы молодые игроки из России получали игровую практику в Греции и наоборот.

В период с 2002 по 2005 год Саввиди уже был президентом «Ростова».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Ростова-на-Дону занимает седьмую строчку с 30 баллами после 20 проведенных встреч.

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.