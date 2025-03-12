ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка России

ЦСКА обыграл «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на «ВЭБ Арене», завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Все события в этой игре развернулись во втором тайме. На 50-й минуте ЦСКА вышел вперед, благодаря точному удару малийца Секу Койта. На 58-й минуте Дмитрий Скопинцев счет сравнял, однако на 61-й минуте «бело-голубые» остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Эль-Мехди Маухуб. Победу коллективу Марко Николича принесла связка из молодежной команды: Кирилл Глебов ассистировал Матвею Кисляку на 64-й минуте.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.