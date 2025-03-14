«Недостаточно хорош»: Гвардиола ответил на обвинения во вреде футболу

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова экс-тренера мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло о вреде футболу. Слова наставника приводит City Xtra.

«Я слушаю все, что люди говорят обо мне. Все. Так что будьте осторожны! Это не первый раз, когда мистер Капелло говорит это. Я недостаточно хорош, чтобы выигрывать в итальянском футболе... Крепко обнимаю Фабио, крепко обнимаю!» — заявил Гвардиола.

Ранее Капелло заявлял, что Гвардиола нанес огромный ущерб футболу потому, что многие тренеры копировали его последние десять лет и поэтому футбол стал скучным.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время специалист с командой выиграли 18 трофеев, в том числе и шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги. До этого он тренировал «Баварию» и «Барселону».

Ранее в Черногории предсказали возвращение России в еврокубки.