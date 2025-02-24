В Черногории предсказали возвращение России в еврокубки

Бывший футболист пермского «Амкара» Митар Новакович заявил, что в сезоне-2025/26 российские клубы вернутся в еврокубки. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его словам, по итогам текущего сезона в РПЛ могут определиться участники Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

«Дай Бог, чтобы Россию вернули в международные турниры. Я люблю Россию, это моя страна. Думаю, с сезона 2025/26 клубы РПЛ снова будут выступать в Лиге чемпионов», — заявил Новакович.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Артема Дзюбу зовут в Казахстан.