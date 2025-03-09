Бывший тренер сборной России: Гвардиола навредил футболу

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал футбол скучным, передает El Mundo.

«Гвардиола нанес огромный ущерб футболу, пусть и не по своей вине. Все тренеры потратили десять лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу», — сказал Капелло.

24 февраля стало известно о том, что Гвардиола после поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) тура может принять решение об уходе из команды по окончании сезона.

По информации источника, неудачное выступление в текущем сезоне может сподвигнуть каталонского специалиста покинуть клуб и перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагают оклад, который в несколько раз превышает его доходы в Манчестере.

Ранее фанаты «Реала» оскорбили Гвардиолу.