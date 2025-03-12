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Карпину повысили зарплату после ухода из «Ростова»

Журналист Рогов: Карпину повысили зарплату в сборной России до 1,8 миллиона евро
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину повысили зарплату после ухода из «Ростова». Об этом сообщает журналист Василий Рогов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что после увольнения из клуба из Ростова-на-Дону, Карпин получил прибавку к зарплате в сборной России и теперь он зарабатывает €1,8 млн в год. Это делает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Карпин объяснил уход из «Ростова».

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