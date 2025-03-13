«Карпин его не вызовет»: экс-футболист о Дзюбе в сборной России

Экс-футболист Бухаров считает, что Карпин не вызовет Дзюбу в сборную

Бывший нападающий казанского «Рубина» Александр Бухаров заявил, что Валерий Карпин не вызовет форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России, передает Metaratings.ru.

«Думаю, Карпин его не вызовет. Но, возможно, вызовет другой тренер. Дзюбе важно быть в форме», — сказал Бухаров.

Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю экс-игрока петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее Кержаков усомнился в том, что Дзюба достоин вызова в сборную России.