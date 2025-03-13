Кержаков усомнился в том, что Дзюба достоин вызова в сборную России

Бывший футболист Александр Кержаков сомневается в том, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба достоин вызова в сборную России. Об этом он рассказал на YouTube-канале Smol Talk.

«Спорный вопрос — лучший ли Артем сейчас в своей позиции в данный момент? Если Артем будет лучшим на своей позиции, то его надо вызывать», — сказал Кержаков.

Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом.