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Стали известны результаты дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
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Emilio Morenatti/AP

Стали известны результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Было сыграно четыре поединка.

Первым слотом был поставлен матч между испанской «Барселоной» и португальской «Бенфикой». Поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 3:1, что позволило команде выйти в четвертьфинал турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором слоте было сыграно три поединка. «Бавария» вновь победила «Байер» и вышла в четвертьфинал турнира. Ответная игра закончилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Интер» одержал победу над «Фейеноордом» с результатом 2:1 и также вышел в 1/4 финала.

«ПСЖ» и «Ливерпуль» довели матч до серии пенальти, где сильнее оказались футболисты парижского клуба — 4:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Этот результат позволил «ПСЖ» выйти в 1/4 финала турнира.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Локомотив» вышел в следующий раунд Кубка России.

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