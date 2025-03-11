Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже встречаются гранды — французский «ПСЖ», за который выступают Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов, и английский «Ливерпуль». В предыдущей встрече «Ливерпуль» чудом вырвал победу со счетом 1:0, хотя «ПСЖ» был гораздо сильнее по игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
11 марта 23:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Энфилд», Ливерпуль, Англия
1-й тайм
2-й тайм
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22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Встреча начнется в 23.00 мск.