11 марта 2025, 23:00 Спорт Забыть нелепое поражение: «ПСЖ» Хвичи и Сафонова бьется с «Ливерпулем». LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч. «Ливерпуль» — «ПСЖ». ОНЛАЙН Александр Седов

close Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ» REUTERS/Gonzalo Fuentes

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже встречаются гранды — французский «ПСЖ», за который выступают Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов, и английский «Ливерпуль». В предыдущей встрече «Ливерпуль» чудом вырвал победу со счетом 1:0, хотя «ПСЖ» был гораздо сильнее по игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 11 марта 23:00 Ливерпуль Ливерпуль, Англия 0 : 0 ПСЖ Париж, Франция Стадион «Энфилд», Ливерпуль, Англия