Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Забыть нелепое поражение: «ПСЖ» Хвичи и Сафонова бьется с «Ливерпулем». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч. «Ливерпуль» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

close

Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ»

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже встречаются гранды — французский «ПСЖ», за который выступают Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов, и английский «Ливерпуль». В предыдущей встрече «Ливерпуль» чудом вырвал победу со счетом 1:0, хотя «ПСЖ» был гораздо сильнее по игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
11 марта 23:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Энфилд», Ливерпуль, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Встреча начнется в 23.00 мск.

Картина дня
Украина приняла предложение США о прекращении огня с Россией
ВСУ взяли ответственность за атаку на нефтепровод «Дружба». Военная операция, день 1112-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1112-й день
«Штурмовики настроены сегодня закончить». Военкоры сообщают об освобождении Суджи
Песков заявил, что Путин в курсе деталей операции в Судже
Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной
Россиянку отправили на исправительные работы из-за пожара, в котором сгорел ее сын
Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ
Microsoft закроет еще одну программу из Windows
Новости и материалы
Глава Еврокомиссии поддержала установление перемирия на Украине
Антон Миранчук стал отцом во второй раз
Открытие карликовой галактики заставило ученых переосмыслить космическую эволюцию
Зеленского могут снова пригласить в Белый дом после скандала
Трамп раскрыл сроки переговоров США и России по Украине
В Белом доме заявили о готовности Украины прекратить боевые действия
Экс-тренер «Спартака» призвал отменить дисквалификацию Вендела
«Ничего сделать не можем»: стая бродячих собак растерзала 68-летнюю жительницу Волгограда
Джорджеску оценил решение конституционного суда Румынии по выборам президента
«Ахмат» выбил «Краснодар» из Кубка России
В США заявили, что Украина разделяет позицию Трампа в вопросе мира
СК завел уголовное дело по факту теракта в Курской области
Адам Кадыров получил новую награду
Рубио о конфликте на Украине: «это серьезные вещи, это не «Дрянные девчонки»
Российские военные нашли в церкви в Курской области убитых ВСУ пожилых россиян
Суд приговорил к 17 годам готовившего подрыв дома военного в Севастополе
Рудковская призвала не есть тюльпаны после 8 марта: «Можно отравиться»
Переговоры между США и Украиной продлились девять часов
Все новости
В правительстве Вологодской области подтвердили отставку двух заместителей губернатора
«Эти голоса доводили его 8 лет». В Нижнем Новгороде школьник напал с ножом на одноклассников
В Нижнем Новгороде задержали подростка, напавшего с ножом на двух одноклассников
«Небольшого ума человек»: фильмы Андреасяна могут лишить финансирования после слов о Тарковском
Депутат Гусев призвал не финансировать Андреасяна после скандала в киношколе
«Противник встретил нас в трусах и тапочках». Как спецназ прошел внутри газопровода под Суджей
Хинштейн: военные ползли 14 км по трубе в Суджанском районе, под землей были 6 суток
Фильмы для взрослых, «Дом 2» и пять мужей: где сегодня Елена Беркова
Актрисе Елене Берковой исполнилось 40 лет
«Полнейшее нежелание идти на компромиссы». Почему Зеленский одобрил атаку дронов на Россию
Ходаренок: Зеленский атакой БПЛА на Россию хочет доказать наличие у него козырей
Массированная атака дронов по России. Есть погибшие и раненые
Приезжим жилье, а нас в конец очереди: как квартирный вопрос рассорил русских с мигрантами
СК начал проверки в трех регионах из-за раздачи жилищных сертификатов мигрантам
«Заключил тайную сделку»: как Горбачева избрали генсеком 40 лет назад
Михаил Горбачев 40 лет назад был избран генеральным секретарем ЦК КПСС
История коронавирусов: от открытия в 1930-х до пандемии COVID-19
Весенний призыв в армию — 2025: кто отправится служить, а кому положена отсрочка
Как пройдет весенний призыв в армию в 2025 году: что нужно знать призывнику
Топ-10 самых востребованных профессий в России в 2025 году: как изменился рынок за десять лет
Самые востребованные профессии — в IT, самые важные навыки — soft skills
«В Германии был Гитлер, на Филиппинах — я». Экс-президент Дутерте арестован по ордеру МУС
В столице Филиппин арестован экс-президент Родриго Дутерте по ордеру МУС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами