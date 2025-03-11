Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» принимает «Баварию». В первой встрече мюнхенцы разгромили команду Хаби Алонсо со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
11 марта 23:00
Байер
Леверкузен, Германия
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион «БайАрена», Леверкузен, Германия
1-й тайм
2-й тайм
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22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются «Байер» и «Бавария». Встреча начнется в 23.00 мск.