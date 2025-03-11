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Спорт

Отомстить за удаление: «Барселона» бьется с «Бенфикой» за 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч. «Барселона» — «Бенфика». ОНЛАЙН

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимает португальскую «Бенфику». В первой встрече каталонцы остались в меньшинстве на 22-й минуте из-за удаления Пау Кубарси за фол последней надежды, но сумели вырвать победу со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
11 марта 20:45
Барселона
Барселона, Испания
0 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» встречаются «Барселона» и португальская «Бенфика». Встреча начнется в 20.45 мск.

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