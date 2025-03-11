11 марта 2025, 20:45 Спорт Отомстить за удаление: «Барселона» бьется с «Бенфикой» за 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч. «Барселона» — «Бенфика». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимает португальскую «Бенфику». В первой встрече каталонцы остались в меньшинстве на 22-й минуте из-за удаления Пау Кубарси за фол последней надежды, но сумели вырвать победу со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 11 марта 20:45 Барселона Барселона, Испания 0 : 0 Бенфика Лиссабон, Португалия Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания