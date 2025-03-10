Посольство Бразилии осудило расистское поведение в отношении игрока «Зенита»

Посольство Бразилии в России выразило поддержку футболисту петербургского «Зенита» Венделу, которого оскорбили на расовой почве в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом сообщается в их социальных сетях.

«Посольство Бразилии выражает сожаление, осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену и выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», — говорится в заявлении.

9 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что инцидент произошел на 65-й минуте матча «Факел» — «Зенит» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Лусиано Гонду оказался на газоне, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Предположительно, в этот момент Сергей Божин произнес слово «макака». Сам Божин заявил, что подобные обвинения являются ложью.

По ходу матча произошел еще один инцидент. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ранее «Факел» сделал официальное заявление из-за обвинения вице-капитана в расизме.