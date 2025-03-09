Футболист «Факела», предположительно, назвал игрока «Зенита» макакой

Футболист воронежского «Факела» Сергей Божин, предположительно, назвал игрока петербургского «Зенита» Лусиана Гонду макакой, передает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел на 65-1-й минуте матча. Гонду оказался на газоне когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Предположительно, в этот момент Божин произнес слово «макака».

Сам Божин в беседе со Sport24 заявил, что это является неправдой.

«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я никогда не позволял себе таких вещей», — заявил Божин.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ранее в «Факеле» призвали Семака набраться мужества.