«Факел» сделал официальное заявление из-за обвинения вице-капитана в расизме

Воронежский «Факел» в Telegram-канале сделал официальное заявление из-за обвинения вице-капитана команды Сергея Божина в расизме по отношению к игроку петербургского «Зенита» Лусиано Гонду в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В клубе отметили, что не понимают, почему был обвинен Божин.

«Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнера, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений», — указано в сообщении.

9 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что инцидент произошел на 65-й минуте матча «Факел» — «Зенит» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Гонду оказался на газоне, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Предположительно, в этот момент Божин произнес слово «макака». Сам Божин заявил, что подобные обвинения являются ложью.

По ходу матча произошел еще один инцидент. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ранее стало известно, отправил ли «Зенит» видео с расистскими высказываниями на матче с «Факелом».