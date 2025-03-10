Российский тренер: Дзюба сделал многое для развития российского футбола

Тренер Колыванов заявил, что Дзюба сделал многое для российского футбола

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, который побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» 234-й мяч, многое сделал для российского футбола, передает «Чемпионат».

«Дзюба — красавчик! Он мне всегда импонировал как футболист. Артём сделал многое для развития российского футбола за сборную и клубы, где выступал. Он везде забивал и был лидером», — сказал Колыванов.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Станислав Черчесов поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом.