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Черчесов поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом

Тренер Черчесов заявил, что Дзюба хотел побить бомбардирский рекорд
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу, который побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» 234-й мяч, передает «Чемпионат».

«Поздравляю Артема. Дзюба еще не поставил точку в карьере, голы еще будут. Мы много вместе работали, поэтому я знаю, как сильно он этого хотел», — сказал Черчесов.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Дзюба рассказал, чувствует ли он себя великим.

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