«Ему помогли характер и сила воли»: экс-игрок «Спартака» о бомбардирском рекорде Дзюбы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побил бомбардирский рекорд за счет характера и силы воли.

«Я считаю, Дзюба побил бомбардирский рекорд за счет характера. Он даже в таком возрасте не боится борьбы, навязывает ее сам. Его основные качества — характер и сила воли. Он использует те данные, которые ему дала природа», — сказал Гладилин.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Александр Овечкин публично обратился к Дзюбе после бомбардирского рекорда.