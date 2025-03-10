Овечкин публично обратился к Дзюбе после бомбардирского рекорда

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин публично обратился к форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе после того, как футболист побил бомбардирский рекорд. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба футбольного клуба.

«Артем, красавчик! Поздравляю тебя с рекордом! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом — только вперед! Обнимаю», — заявил Овечкин.

9 марта Дзюба забил за «Акрон» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Таким образом, на счету форварда стало 234 гола во всех турнирах, он побил рекорд, который ранее принадлежал Александру Кержакову — 233 мяча, и стал лучшим российским бомбардиром.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в Национальной хоккейной лиге. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

Ранее Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.