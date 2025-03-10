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Стало известно, отправил ли «Зенит» видео с расистскими высказываниями на матче с «Факелом»

«Зенит» не предоставил видео с расистскими высказываниями на матче с «Факелом»
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ФК «Факел»

Петербургский «Зенит» не предоставил Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) видеозаписей с расистскими высказываниями на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом». Об этом сообщил председатель организации Артур Григорьянц в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Рассмотрим удаление футболиста «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча. И рассмотрим обстоятельства, указанные в рапорте делегата матча. Пока мы не получали от «Зенита» видео или аудиозаписей по данному матчу. На заседание приглашены представители «Факела» и «Зенита»: Котов и Вендел, а также главный арбитр Мешков и делегат матча Барановский», — заявил он.

9 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что первый инцидент произошел на 65-й минуте матча «Факел» — «Зенит» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Игрок «Зенита» Лусиано Гонду оказался на газоне, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Предположительно, в этот момент футболист «Факела» Сергей Божин произнес слово «макака». Сам Божин заявил, что подобные обвинения являются ложью.

По ходу матча произошел еще один инцидент. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ранее в «Факеле» ответили на обвинение игрока в расизме из-за «Зенита».

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