«Это абсурд»: в «Факеле» ответили на обвинение игрока в расизме из-за «Зенита»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал абсурдом обвинения в адрес игрока команды Сергея Божина, которого подозревают в проявлении расизма в адрес футболиста петербургского «Зенита» Лусиано Гонды. Его слова приводит Sport24.

«Мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе. Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!» — заявил он.

Также Пятибратов добавил, что он созвонился с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, в ходе разговора специалисты пришли к полному взаимопониманию.

9 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что инцидент произошел на 65-й минуте матча «Факел» — «Зенит» в 20-м туре Российской премьер-лиги. Гонду оказался на газоне, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру. Предположительно, в этот момент Божин произнес слово «макака». Сам Божин заявил, что подобные обвинения являются ложью.

По ходу матча произошел еще один инцидент. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ранее в «Факеле» призвали Семака набраться мужества.