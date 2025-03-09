В «Факеле» призвали тренера «Зенита» набраться мужества

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири отреагировал на слова главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, который обвинил одного из футболистов воронежского клуба в расизме, передает «Спорт-Экспресс».

«Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Думаю, Семаку нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам», — сказал Квеквескири.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» попытается отменить удаление Вендела из-за непристойного жеста.