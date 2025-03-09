Дзюба после бомбардирского рекорда рассказал, чувствует ли он себя великим

Дзюба: чтобы ощутить себя великим, об этом должны говорить другие

Футболист тольяттинского «Акрона» после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», в котором он установил бомбардирский рекорд российского футбола, заявил, что не чувствует себя великим, передает «РБ Спорт».

«Чтобы ощутить себя великим, об этом должны говорить другие, это раз. Во-вторых, должно пройти какое-то определенное время», — сказал Дзюба.

Также Дзюба признался, что на секунду у него чуть не пошли слезы, но он сдержался.

«Но потом «Самара» нас быстро встряхнула и прижала», — добавил он.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова.