Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова

Черчесов специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в телепередаче «Футбол России», что специально не поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу, который повторил бомбардирский рекорд российского футбола Александра Кержакова.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить», — сказал Черчесов.

1 марта «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба. Благодаря этому голу он сравнялся с бывшим нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Александром Кержаковым по количеству забитых мячей во всех турнирах — теперь на счету форвардов 233 гола за карьеры. Они — лучшие бомбардиры в истории российского футбола.

Ранее Кержаков оценил повторение Дзюбой его рекорда.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами