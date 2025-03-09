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Дзюбу отправили на допинг-контроль

Нападающего «Акрона» Дзюбу отправили на допинг-контроль
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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу отправили на допинг-контроль после матча с самарскими «Крыльями Советов», в котором форвард установил рекорд по забитым мячам в истории российского футбола, передает «Матч ТВ».

Дзюба забил 234 мяча за карьеру во всех турнирах. Он побил рекорд Александра Кержакова, который отличился 233 раза.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Клуб из Тольятти выиграл со счетом 2:0. Дзюба отличился на девятой минуте поединка. Второй мяч забил Стефан Лончар. Он забил мяч за семь минут до финального свистка.

Ранее петербургский «Зенит» поздравил Дзюбу со званием лучшего бомбардира российского футбола.

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