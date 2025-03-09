«Зенит» поздравил Дзюбу со званием лучшего бомбардира российского футбола

«Зенит» о рекорде Дзюбы: поздравляем Артема с выдающимся достижением

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу, который в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив достижение Александра Кержакова.

«Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита», проведя 249 матчей и забив 108 забитых мячей в составе петербургской команды. Поздравляем нападающего с выдающимся достижением», — говорится в сообщении.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Кержаков рассказал, как отреагировал на то, что Дзюба побил его бомбардирский рекорд.