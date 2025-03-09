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Дзюба о бомбардирском рекорде: первые секунды потрясающие, но потом улетучилось

Дзюба: главное, чтобы «Акрон» победил, а не мой рекорд
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что испытал потрясающие эмоции в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», когда побил бомбардирский рекорд в истории российского футбола, забив мяч на первых минутах матча, передает «Матч ТВ».

«Спасибо за поздравление. Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось. Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила», — сказал Дзюба.

Дзюба забил 234-й мяч в карьере, побив достижение экс-футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233).

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Сейчас идет перерыв, «Акрон» ведет со счетом 1:0.

Ранее Валерий Карпин рассказал, планирует ли он вызывать Дзюбу в сборную России.

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