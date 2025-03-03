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Карпин рассказал, планирует ли он вызывать Дзюбу в сборную России

Карпин о вызове Дзюбы в сборную России: не очень реально
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал не очень вероятным возможный вызов форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду. Об этом Карпин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень. Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения», — сказал Карпин.

1 марта Дзюба сравнялся с Александром Кержаковым по голам во всех турнирах, отличившись в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород» (1:2). В составе хозяев отличились новички нижегородского коллектива Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров. Также Дзюба и Кержаков являются лучшими бомбардирами сборной России, забив по 30 мячей.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Зенита» может отказаться играть за сборную России.

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