Почетный президент РФС: никогда не считал Дзюбу выдающимся футболистом

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что никогда не считал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу выдающимся футболистом, несмотря на то, что игрок стал лучшим бомбардиром российского футбола, забив 234 мяча, передает «Матч ТВ».

«Я, конечно, поздравляю Артема с действительно очень серьезным достижением. Но я не считал и до сих пор не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня чемпионата России», — сказал Колосков.

Дзюба побил рекорд бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова, забив мяч в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче чемпионата России.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Сейчас идет 39 минута матча, «Акрон» ведет со счетом 1:0.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова.