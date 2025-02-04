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Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью

Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике оштрафовал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за скандальное интервью «Матч ТВ». Об этом сообщает сайт РФС.

«Регламент обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола. Поэтому игрок был оштрафован на 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

17 января стало известно, что в комитет по этике обратилась Российская премьер-лига по инициативе московского «Локомотива». Письмо было направлено в связи со скандальным интервью форварда.

После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

Ранее Дзюбу наказали из-за матча с «Зенитом».

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