Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике оштрафовал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за скандальное интервью «Матч ТВ». Об этом сообщает сайт РФС.
«Регламент обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола. Поэтому игрок был оштрафован на 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
17 января стало известно, что в комитет по этике обратилась Российская премьер-лига по инициативе московского «Локомотива». Письмо было направлено в связи со скандальным интервью форварда.
После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.
Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год.
Ранее Дзюбу наказали из-за матча с «Зенитом».