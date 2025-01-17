РПЛ по инициативе «Локомотива» обратилась в РФС из-за скандального интервью Дзюбы

Российская премьер-лига (РПЛ) по инициативе московского «Локомотива» обратилась в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) из-за скандального интервью, которое дал экс-нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

РПЛ в письме от 27 декабря просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом положений регламента РФС по этике, а именно п. 1 и п. 2 ст. 15. В статье указано, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц», а также «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» летом 2024 года подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем чемпионате России Дзюба провел семь матчей, забив два мяча.

Ранее стало известно, отправился ли Дзюба на сборы с «Акроном».