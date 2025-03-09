«Зенит» попытается отменить удаление Вендела из-за непристойного жеста

Петербургский «Зенит» обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку бразильского футболиста Вендела, полученную в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Об этом пишет «Чемпионат.com».

Из-за прямого удаления игрок точно должен пропустить матч 21-го тура РПЛ с московским «Спартаком». В случае, если КДК отменит красную карточку, Вендел сможет сыграть.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее «Зенит» сделал заявление по скандалу с Венделом.