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Московское «Динамо» разгромило «Динамо» из Махачкалы

«Московское «Динамо» со счетом 4:0 обыграло «Динамо» из Махачкалы в РПЛ
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ФК «Динамо»

Московское «Динамо» разгромно переиграло махачкалинское «Динамо» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в поединке открыл Эль-Мехди Маухуб на 7-й минуте игры. В начале второго тайма отличился Ярослав Гладышев, на 65-й минуте гол оформил Даниил Фомин, а окончательный счет в матче установил Фабиан Бальбуэна за шесть минут до конца основного времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов. В матче было показано две желтые карточки — игрокам махачкалинской команды Яну Джапо и Мохамеду Аззи.

Московская команда после этой победы оказалась на четвертой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 баллов. Махачкалинский клуб идет в зоне стыковых матчей на 13-й позиции, имея в активе 18 очков. Лидируют в национальном первенстве «Зенит» и «Краснодар», набравшие по 43 балла.

Ранее «Динамо» поддержало Тюкавина, получившего тяжелую травму.

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