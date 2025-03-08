«Динамо» поддержало Тюкавина, получившего тяжелую травму

Футболисты московского «Динамо» вышли на матч с махачкалинским «Динамо» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в футболках в поддержку нападающего команды Константина Тюкавина, получившего тяжелую травму.

«Динамовские болельщики и близкие Кости оставляли искренние пожелания в соцсетях нашему номеру 70. Некоторые из них появились на этих футболках. Никогда в беде не оставим», — указано в сообщении официального Telegram-канала команды.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее Тюкавин впервые обратился к публике после операции.