Лещук фиксируют мяч после удара Зиновича.
Четыре минуты добавлено.
Карраскаль проскочил мимо троих соперников, но на его пути оказался Шумахов и помешал оппоненту войти в штрафную.
Мяч завяз в ногах защитников московского «Динамо» после удара Зиновича.
На встречных курсах сейчас идет игра. При этом динамика, несмотря на то, что скоро перерыв, не снижается.
Маухуб поборолся в воздухе с Пальцевым, приземлился и с воплем повалился на газон. Впечатлительные болельщики «Динамо» уже успели испугаться, что после травмы Тюкавина еще один игрок вылетит из-за «крестов». Но нет — Маухуб быстро поднялся и продолжил игру.
Долго видеоассистенты пытались разобраться в моменте. И немудрено: мяч действительно попал Маухубу в руку, но судьи на VAR разглядели офсайд у Агаларова в момент подачи!
Зинович подал штрафной, Агаларов головой пробил мимо ворот, но сигнализирует форвард гостей, что мяч отлетел от руки Маухуба. Сейчас VAR изучает эпизод.
Гладышев от угла штрафной пробил в направлении дальней девятки — неточно. Активизировались москвичи в последние минуты.
Фомин попытался пробить от 11-метровой отметки — защитники заблокировали.
А теперь Волк здорово в падении парировал удар Касереса!
Смелов приложился издалека — выше ворот. Но Волк при этом коснулся мяча.
Артур откликнулся на проникающую передачу, Шумахов помешал ему обработать мяч.
Гладышев от лицевой навесил вдоль ворот — выносят махачкалинцы.
Хозяева пока не торопятся активно играть в отбор. Но сейчас они ведут в счете и могут себе это позволить.
Несмотря на пропущенный мяч, продолжают гости играть высоко.
Агрессивно начали махачкалинцы, а первыми забивают москвичи! Каперес справа забросил к вратарской, Маухуб выпрыгнул из-за защитника и в падении головой отправил мяч в сетку!
ГОЛ!!!
Мрезинг из-под защитника пробил с нескольких метров — в сантиметрах над перекладиной!
Не тушуются гости и сразу атакуют. Зинович откликнулся на заброс из-за пределов штрафной, но не сумел нанести головой точный удар.
Поехали! Главный судья — Павел Шадыханов.
«Динамо» М: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Кутицкий, Смелов, Карраскаль, Гладышев, Маухуб, Артур Гомес.
«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кирш, Джапо, Кагермазов, Зинович, Мрезинг, Агаларов, Магомедов.
Матч начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором московское «Динамо» принимает одноименную команду из Махачкалы.