'37

Маухуб поборолся в воздухе с Пальцевым, приземлился и с воплем повалился на газон. Впечатлительные болельщики «Динамо» уже успели испугаться, что после травмы Тюкавина еще один игрок вылетит из-за «крестов». Но нет — Маухуб быстро поднялся и продолжил игру.