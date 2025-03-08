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Спорт

Дерби бело-голубых: столичное «Динамо» принимает «Динамо» из Махачкалы. LIVE

Футбол. РПЛ, 20-й тур. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» дома играет с одноименной командой из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
1-й тайм
08 марта 19:30
Динамо М
Москва, Россия
7' Маухуб
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

7' Маухуб

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Лещук фиксируют мяч после удара Зиновича.

'45+1

Четыре минуты добавлено.

'45

Карраскаль проскочил мимо троих соперников, но на его пути оказался Шумахов и помешал оппоненту войти в штрафную.

'44

Мяч завяз в ногах защитников московского «Динамо» после удара Зиновича.

'40

На встречных курсах сейчас идет игра. При этом динамика, несмотря на то, что скоро перерыв, не снижается.

'37

Маухуб поборолся в воздухе с Пальцевым, приземлился и с воплем повалился на газон. Впечатлительные болельщики «Динамо» уже успели испугаться, что после травмы Тюкавина еще один игрок вылетит из-за «крестов». Но нет — Маухуб быстро поднялся и продолжил игру.

'36

Долго видеоассистенты пытались разобраться в моменте. И немудрено: мяч действительно попал Маухубу в руку, но судьи на VAR разглядели офсайд у Агаларова в момент подачи!

'32

Зинович подал штрафной, Агаларов головой пробил мимо ворот, но сигнализирует форвард гостей, что мяч отлетел от руки Маухуба. Сейчас VAR изучает эпизод.

'29

Гладышев от угла штрафной пробил в направлении дальней девятки — неточно. Активизировались москвичи в последние минуты.

'26

Фомин попытался пробить от 11-метровой отметки — защитники заблокировали.

'23

А теперь Волк здорово в падении парировал удар Касереса!

'22

Смелов приложился издалека — выше ворот. Но Волк при этом коснулся мяча.

'20

Артур откликнулся на проникающую передачу, Шумахов помешал ему обработать мяч.

'17

Гладышев от лицевой навесил вдоль ворот — выносят махачкалинцы.

'14

Хозяева пока не торопятся активно играть в отбор. Но сейчас они ведут в счете и могут себе это позволить.

'11

Несмотря на пропущенный мяч, продолжают гости играть высоко.

'8

Агрессивно начали махачкалинцы, а первыми забивают москвичи! Каперес справа забросил к вратарской, Маухуб выпрыгнул из-за защитника и в падении головой отправил мяч в сетку!

'7

ГОЛ!!!

'4

Мрезинг из-под защитника пробил с нескольких метров — в сантиметрах над перекладиной!

'3

Не тушуются гости и сразу атакуют. Зинович откликнулся на заброс из-за пределов штрафной, но не сумел нанести головой точный удар.

'1

Поехали! Главный судья — Павел Шадыханов.

19:25

«Динамо» М: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Кутицкий, Смелов, Карраскаль, Гладышев, Маухуб, Артур Гомес.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кирш, Джапо, Кагермазов, Зинович, Мрезинг, Агаларов, Магомедов.

19:20

Матч начнется в 19:30 мск.

19:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором московское «Динамо» принимает одноименную команду из Махачкалы.

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