«Зенит» догнал лидирующий «Краснодар» в таблице РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

С 37-й минуты «Факел» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Вячеслав Якимов. На 74-й минуте составы команд были уравнены, также прямую красную карточку получил Вендел.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее ЦСКА и «Химки» опубликовали составы на матч 20-го тура РПЛ.