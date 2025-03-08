ЦСКА и «Химки» опубликовали составы на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и подмосковных «Химок» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Кисляк, Мусаев, Шуманский.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фаринья, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

Игра между ЦСКА и «Химками» пройдет 8 марта на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Армейская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Химчане с 19 баллами располагаются на 13-й позиции в РПЛ.



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