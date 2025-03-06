Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 5 марта было сыграно четыре поединка.

Первым слотом был поставлен матч между нидерландским «Фейеноордом» и итальянским «Интером». Игра состоялась в Роттердаме и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

«ПСЖ» (Франция) на домашнем стадионе проиграл «Ливерпулю» (Англия) со счетом 0:1, пропустив на 87-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» (Испания) в выездном поединке переиграла «Бенфику» (Португалия) со счетом 1:0. При этом каталонская команда с 22-й минуты играла в меньшинстве. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

А в четвертом матче «Бавария» (Германия) со счетом 3:0 разгромила «Байер» (Германия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александр Мостовой назвал клуб, к которому несправедлив новый формат Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами