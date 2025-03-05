Мостовой назвал клуб, к которому несправедлив новый формат Лиги чемпионов

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что мадридский «Атлетико» пострадал от нового формата Лиги чемпионов, передает Vprognoze.ru.

«По этому формату это большая несправедливость. Ну как можно? «Атлетико» попал в топ-8, а им попадается «Реал». Зачем нам нужна тогда эта восьмерка. Зачем они тогда боролись за топ-8?» — сказал Мостовой.

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на четвертой минуте игры открыл бразильский вингер Родриго. На 32-й минуте аргентинец Хулиан Альварес сравнял счет. Во второй половине игры отличился нападающий Браим Диас на 55-й минуте.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее стали известны результаты дня в Лиге чемпионов.