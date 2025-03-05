В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская «Бенфика» принимает в Лиссабоне испанскую «Барселону». Команды встречались на групповой стадии, и там встреча закончилась драматичной победой гостей со счетом 5:4, хотя португальцы вели по ходу матча 3:1 и 4:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
05 марта 23:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Да Луш», Лиссабон, Португалия
1-й тайм
2-й тайм
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22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне встречаются португальская «Бенфика» и испанская «Барселона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.