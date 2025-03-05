Российских спортсменов не пустили на чемпионат Европы в Чехии

Российских байдарочников и каноистов не допустили до чемпионата Европы в Чехии

Российские байдарочники и каноисты не смогут принять участие в чемпионате Европы, который состоится в июне в чешском Рачице. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова РИА Новости.

Она отметила, что организаторы соревнования приняли решение не допускать представителей России до участия.

«Так было и в прошлом году. То есть ничего нового не произошло», — подчеркнула Исхакова.

1 марта 2022 года Международная федерация каноэ (ICF) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Однако через год — в апреле 2023 года — организация приняла решение вернуть российских и белорусских представителей на турниры под своей эгидой. Атлеты обязаны выступать в нейтральном статусе. По состоянию на октябрь 2024 года, 160 российских атлетов могут выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.

На летних Олимпийских играх — 2024 выступили три представителя России — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко. 25 февраля Международный олимпийский комитет также призвал международные федерации допустить россиян до зимней Олимпиады-2026.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал бардаком чемпионат России по лыжным гонкам.